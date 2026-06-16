В Тверской области гражданин убил земляка табуретом

В происшествии разбирался СК. ФОТО: СУ СК РФ по Тверской области.

Жителя Спирово признали виновным в убийстве своего земляка табуреткой. Ему предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Как выяснили сотрудники Вышневолоцкого межрайонного следственного отдела СК РФ по Тверской области, ЧП произошло в поселке Спирово. Между двумя мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. Один из них взял табурет с металлическими ножками и начал избивать оппонента. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Следователем СУ СК проведен детальный осмотр места происшествия, изъяты орудие преступления и предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).