Виталий Королев: Демографические вопросы должны решать власть, бизнес, общественность

Заседание правительства 16 мая. Фото: ПТО

Тема заботы о семьях в Тверской области стала главной на заседании Правительства Тверской области, которое 16 июня провел глава региона Виталий Королев. В нем приняли участие сенатор РФ Андрей Епишин, депутаты Государственной Думы РФ Владимир Васильев, Алена Аршинова, Сергей Веремеенко, Юлия Саранова.

РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОДДЕРЖКУ МОГУТ ВСЕ

Всесторонняя поддержка родителей, укрепление семейных ценностей, обеспечение качественного ухода за теми, кто в нем нуждается, – главные задачи национального проекта «Семья», реализация которого проходит в регионе.

Помощь семье в разных ее проявлениях это то, чем может гордиться Верхневолжье. Рассчитывать на региональную поддержку могут все тверские семьи.

Виталий Королев подчеркнул, что важно постоянно анализировать эффективность региональной семейной политики:

- Вместе с лидерами и участниками родительского движения совершенствовать эту работу. Решение демографических вопросов – общая задача органов власти, бизнеса, общественности и всех жителей Тверской области.

Демографический пакет в Верхневолжье состоит из 87 видов помощи. Благодаря региональной поддержке семьи обеспечиваются жильем, им предоставляются путевки для летнего отдыха детей, подарочные наборы для новорожденных, помощь в подготовке к школе и другие меры. По нацпроекту «Семья» в 2026 году более 74,6 тыс. семей получили адресную помощь при рождении ребёнка.

МОЛОДЫЕ

Поддержка семей в Тверской области начинается еще до рождения ребенка. За прошлый год в регионе бесплатный подготовительный этап программы ЭКО прошли 470 пар, а еще 1046 семей стали участниками консультативных программ по подготовке к рождению ребенка.

Студенческие семьи в Тверской области могут рассчитывать на единовременные выплаты при своевременной постановке на учет будущей мамы и при рождении ребенка. А после появления в молодой семье третьего или последующего малыша пара получит единовременную выплату за каждого ребенка.

Второй год в регионе действует услуга «социальная няня» для малышей до 3-х лет. В прошлом году ею воспользовались 1670 родителей. Также есть такая необходимая\ вещь, как прокат – где можно взять дорогостоящие крупногабаритные предметы первой необходимости для новорожденных: автокресла, видеоняню, кроватки, коляски, пеленальные столики. В пунктах проката значатся 20 наименований предметов.

МНОГОДЕТНЫЕ

Самый большой объем помощи – у многодетных семей. Это и предоставление школьной и спортивной формы, льготы по оплате ТКО, транспортному налогу, ежемесячные пособия. Существенна помощь в приобретении жилья, автомобиля. Во многом благодаря этим мерам количество больших семей в регионе ежегодно увеличивается. Сегодня их 17 тысяч, то есть каждый четвёртый ребёнок воспитывается в многодетной семье.

Правительство региона помогает многодетным родителям и в профессиональном становлении детей – можно получить компенсацию стоимости обучения ребенка в колледжах и вузах региона. С начала года решением Виталия Королева эта мера была расширена – теперь выплату можно получить за обучение двоих детей. Такая помощь потребуется 243 семьям Верхневолжья.

Владимир Васильев отметил, что адресная поддержка многодетных семей, в которых могут родиться еще дети, является сегодня лучшим методом повышения рождаемости.

- Задача совершенно посильная для каждого: помогать небольшому количеству семей решать их проблемы в ручном режиме. Так они будут знать: им есть к кому обратиться, есть те, кто их защитит, – подчеркнул руководитель фракции «Единой России» в Госдуме.

МЕДПОМОЩЬ

Возможность получения качественной медицинской помощи - важный аспект в теме по увеличению рождаемости.

В рамках нацпроекта «Семья» в Калязинской, Зубцовской и Старицкой ЦРБ созданы женские консультации. Еще две появятся в Кашинской и Калининской ЦРБ. В этом году для ДОКБ и детской горбольницы №1 в Твери приобретут мобильное медицинское оборудование, дооснастят Областной перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной. Проведут более 900 полных циклов программы ЭКО.

ДОЛГОЛЕТИЕ

Однако демография, это не только дети. Нацпроект «Семья» помогает создавать условия для активного долголетия и улучшать качество жизни пожилых людей. Так, одна из самых популярных услуг у старшего поколения области – оказание помощи в долговременном уходе. В прошлом году этой возможностью воспользовались 282 человека, а в этом – 350 пенсионеров, в том числе с ограничениями по здоровью.