МЧС в Тверской области призывает туристов регистрировать поход

Регистрация похода необходима для вашей безопасности. Фото: пресс-служба МЧС Тверской области

Сотрудники МЧС в Тверской области обратились к туристам, предпочитающим активный отдых в Верхневолжье.

Ежедневно на территории Тверской области отправляются в путь десятки пеших и водных групп. Красоты края манят путешественников со всей России. Отправляются в походы и очень многие местные жители региона. Речь идет о пеших, водных, палаточных походах.

Сотрудники службы спасения напоминают об обязательном правиле: необходимо зарегистрировать свой поход на официальном сайте Главного управления МЧС России по Тверской области.

Это займёт 5 минут, но спасатели будут знать, куда направилась группа, каким маршрутом идёт, когда планирует вернуться. Все это нужно знать, чтобы понимать, где искать группу в случае необходимости. Даже на знакомом маршруте могут подстерегать неожиданности. И официальная регистрация в первую очередь необходима самим путешественникам.

С начала этого года свои походы зарегистрировали уже более 50 отдыхающих.

И еще несколько «напоминалок» путешественникам:

- Перед выходом проверь прогноз погоды – в Верхневолжье она меняется резко;

- Заряди телефон, возьми пауэрбанк и обязательно бумажную карту (связь ловит не везде).

- Сообщи родным маршрут и контрольные точки.