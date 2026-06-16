Обман пенсионерки в Тверской области начался со звонка по поводу замены труб

Мошенники обманули пенсионерку. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

74-летняя жительница Калязина стала очередной жертвой дистанционных мошенников. Она обратилась в полицию, сообщив, что обман начался с телефонного звонка от «старшего по дому» по поводу замены труб.

Звонивший попросил пенсионерку назвать четырёхзначный код из СМС, якобы для вступления в общедомовой чат жильцов. После этого позвонил еще некий неизвестный и заявив, что он следователь, убедил женщину в том, что до этого ей звонил мошенник, и теперь с ней свяжется «оператор». Вместо того, чтобы бросить это странное общение, пенсионерка затем в мессенджере перешла по ссылке в полученном неизвестно от кого сообщении и скачала какое-то приложение. Через него она продолжила контактировать уже с лжеоператором.

Следующей фазой развода стал звонок от, якобы, сотрудника правоохранительных органов. Так называемый сотрудник узнал у пенсионерки про ее сбережения, спросил адреси сообщил, что все имеющиеся купюры необходимо проверить на подлинность, отправив на экспертизу с последующим возвращением, конечно же.

Следуя дальнейшим указаниям пенсионерка вечером возле своего дома передала курьеру - неизвестному ей мужчине - миллион рублей. А когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

Пресс-служба областного УМВД сообщила, что заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется расследование.