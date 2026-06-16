От материалов до пошива - форма полностью тверской продукт. Фото: ПТО.

16 июня руководитель тверского региона Виталий Королев сообщил о запуске производства бесплатной спортивной формы для школьников. Её отшивают в Вышнем Волочке на предприятии "Спутник".

"Качественную спортивную одежду к началу нового учебного года получат более 2000 ребят, которые пойдут в 1 класс. Раньше это было заботой родителей, теперь помогаем мы. В условиях, когда цены на всё растут, такие меры поддержки – необходимость, а не просто инициатива", - написал глава региона в своём канале в мессенджере "Макс".

Виталий Королев отдельно акцентировал на решении не закупать форму, а отшивать её в родном регионе, чтобы получить собственный продукт, созданный с любовью и заботой.

"Моя задача как руководителя – сделать так, чтобы областной бюджет работал и на развитие наших предприятий", - добавил он и уточнил, что материал для формы тоже "свой", его поставляет вышневолоцкая фабрика, а застёжки-молнии производятся в Кимрах.

Также глава региона напомнил, что до 1 июля школы собирают сведения от родителей. Передать информацию не сложно, всего лишь надо указать размер одежды ребёнка.