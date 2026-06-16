Названы самые популярные автобусные маршруты выходного дня в Тверской области

Оператор перевозок назвал самые популярные маршруты выходного дня. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В длинные июньские выходные в честь Дня России (с 12 по 14 июня) пассажиры совершили 470 тысяч поездок на синих автобусах "Транспорта Верхневолжья". Оператор перевозок назвал самые популярные маршруты выходного дня.

В Твери ими стали маршруты № 36 (23 000 поездок), № 42 (20 000 поездок), № 30 (почти 18 000 поездок), № 9 и № 21 (по 16 000 поездок).

В округах Тверской области, где действует "Транпорт Верхневолжья" наибольшей популярностью пользовались маршруты № 6 (Кимры), № 1 (Ржев) и №1 (Конаково). Кимряки на маршруте №6 прокатились 8 000 раз, на ржевском №1 зарегистрировано около 7 500 поездок, а на автобусах маршрута № 1 в Конаково - 1 300.