В Твери пьяный водитель агрессивно отреагировал на инспектора ДПС

Пьяный водитель попал в ДТП и обложил матом госавтоинспектора. Фото: Госавтоинспекция

На улице Можайского в Твери совершивший ДТП водитель решил сорвать злость на инспектора ДПС. При этом нарушитель был пьян.

Когда полицейский оформлял административный протокол, пьяный водитель обложил его матом и вообще начал вести себя агрессивно. На требования инспектора успокоиться тот не реагировал.

"Чтобы привести агрессора в чувство, полицейские доставили его в Московский отдел полиции, откуда мужчина был направлен прямиком в суд. Наказание предусматривает до 15 суток административного ареста", - сообщила пресс-служба областного УМВД.

На севшего за руль в пьяном состоянии мужчины также составлены административные материалы за это нарушение, а также за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.