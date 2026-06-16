На урочище в Тверской области нашли останки нескольких десятков советских воинов

Поисковая работа на урочище дала результаты. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

На территории оного из урочищ в Зубцовском округе поисковики нашли многочисленные останки погибших во время Великой Отечественной войны советских бойцов. Об этом сообщается в паблике тверского центра "Подвиг" (объединяет десятки поисковых отрядов).

В посте указано, что на этом урочище поисковики раньше уже поднимали останки павших воинов, и давно не вели масштабные работы. Однако новый выезд на урочище дал результаты.

Поисковики раскопали глубокую яму, где, по последним данным, нашли и подняли останки 49 бойцов.

"О периоде спорим, так как бойцы в шинелях, но на ногах ботинки, а в голенищах сапог «куклы»- хитиновые коконы личинок мух. О принадлежности к конкретному подразделению тоже спорим, ничего указывающего на конкретное попросту нет. Пока ни одного медальона и несколько подписанных инициалами предметов, работа с которыми ведётся", - сообщается в посте в паблике "Подвига".

Работа на урочище продолжается.