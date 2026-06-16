В Московском районе Твери мужчина из-за женской ссоры пошел на преступление

Поджигатель забыл, что везде есть камеры. Фото: пресс-служба УМВД по Тверской области

В Твери мужчина вмешался в конфликт двух женщин и «заработал» пять лет лишения свободы.

В Московском районе Твери ссора подруг закончилась уголовным делом. Следственным подразделением Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери оно возбуждено по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений, путём поджога или иным общеопасным способом».

С заявлением о поджоге автомобиля «Форд», припаркованного во дворе дома по улице Орджоникидзе в полицию обратилась 64-летняя местная жительница. В результате возгорания повреждён капот, переднее крыло и бампер машины. Ущерб владелица оценила не менее чем в 50 000 рублей. Она же назвала и предполагаемого преступника, который совершил злодеяние ночью.

Как выяснили полицейские, накануне происшествия между потерпевшей и её знакомой произошёл конфликт во время совместного распития алкоголя. Оперативниками уголовного розыска предварительно установлена причастность к совершению преступления 47-летнего сожителя приятельницы потерпевшей.

По данным пресс-служба ведомства, злоумышленник разлил горючую жидкость на капот автомобиля, поджёг его и скрылся, рассчитывая остаться незамеченным. Однако не учел, что поблизости была камера видеонаблюдения.

В отделе полиции мужчина сознался в содеянном. Он пояснил, что вмешался в конфликт двух женщин, чтобы заступиться за подругу.

Фигурант задержан. Максимальное наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.