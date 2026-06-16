За сутки в Тверской области один человек погиб и 7 получили травмы

Подростки не разъехались на дороге. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Тверской области

15 июня В Тверской области произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 7 получили травмы. О наиболее значительных ЧП сообщает пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

В 16:00 на 20 км а/д Торжок-Высокое-Берново-Старица Торжокского округа погиб человек. 47-летний водитель, управляя а/м «ВАЗ-21144», не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением машиной и вылетел в кювет. Машина опрокинулась на крышу. В результате ДТП водитель «ВАЗ-21144» скончался на месте происшествия до прибытия «скорой».

Вечером в Оленинском округе на дороге пострадали два подростка. Около 21:15 в поселке Молодой Туд, на ул. Ленина, возле дома № 24, столкнулись мопед и питбайк. 13-летний водитель, на мопеде без защитной экипировки выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося питбайка под управлением 16-летней девушки-водителя. Двухколесные транспортные средства столкнулись. В результате ДТП оба подростка получили травмы.