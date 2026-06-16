В Тверской области сотрудники МЧС выехали в поле на необычный вызов

Рулоны пришлось раскручивать, чтобы вызволить человека. Фото: пресс-служба МЧС по Тверской области

Необычный вызов получили сотрудники МЧС Весьегонского округа. В хранилище недалеко от поселка Восход мужчина провалился между стогов сена и не смог выбраться самостоятельно.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на помощь незамедлительно прибыли специалисты 27-й ПСЧ. Для того, чтобы вызволить пострадавшего, огнеборцы при помощи пожарного автомобиля раскручивали рулоны сена и вытаскивали его из хранилища.

К счастью, спасательная операция закончилась успешно. Медицинская помощь сельчанину не понадобилась.