В Тверской области мать-алиментщица задолжала дочери более 260 тысяч рублей

Нерадивую мать осудили по уголовной статье. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области 47-летняя женщина была осуждена за злостную неуплату алиментов своей дочери. Как сообщили в региональной Прокуратуре, 47-летняя жительница Селижаровского округа в общей сложности задолжала своей 14-летней дочери более 260 тысяч рублей.

Отмечается, что женщина вполне трудоспособна, однако устраиваться на работу не хочет. Ранее нерадивая мать уже не раз привлекалась к административной ответственности за отказ содержать собственного ребёнка, выплачивая алименты. Но продолжала игнорировать свою обязанность.

Теперь суд, поддержав позицию прокуратуры, осудил женщину по уголовной статье (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Ей назначено 6 месяцев исправительных работ. При этом 5% из зарплаты женщина обязана будет выплачивать в доход государства.