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НовостиОбщество16 июня 2026 7:38

В Тверской области мать-алиментщица задолжала дочери более 260 тысяч рублей

Жительницу Селижаровского округа осудили за неуплату алиментов своей дочери
Василиса ВЕРХОГЛЯДОВА
Нерадивую мать осудили по уголовной статье.

Нерадивую мать осудили по уголовной статье.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области 47-летняя женщина была осуждена за злостную неуплату алиментов своей дочери. Как сообщили в региональной Прокуратуре, 47-летняя жительница Селижаровского округа в общей сложности задолжала своей 14-летней дочери более 260 тысяч рублей.

Отмечается, что женщина вполне трудоспособна, однако устраиваться на работу не хочет. Ранее нерадивая мать уже не раз привлекалась к административной ответственности за отказ содержать собственного ребёнка, выплачивая алименты. Но продолжала игнорировать свою обязанность.

Теперь суд, поддержав позицию прокуратуры, осудил женщину по уголовной статье (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Ей назначено 6 месяцев исправительных работ. При этом 5% из зарплаты женщина обязана будет выплачивать в доход государства.