В Сонково во время пожара едва не взорвались газовые баллоны

К работе приступили через 8 минут после сообщения. Фото: пресс-служба МЧС по Тверской области

В Сонково на улице Мелиораторов произошел пожар в хозяйственной постройке. Была опасность, что огонь может перекинуться на жилой дом. Уже через 8 минут после сообщения о ЧП были поданы первые стволы на тушение.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области, специалисты 51- ПСЧ в ходе тушения обнаружили несколько газовых баллонов. Но не допустили распространения пламени на жилой дом и оперативно ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. На месте работают дознаватели МЧС Тверской области.