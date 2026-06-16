Старинное кладбище в Твери заросло борщевиком

Заросли пока еще свежие. Фото: "Тверские своды"

Кладбище Неопалимая Купина, которое находится в Затверечье на берегу Волги, пришло в непотребный вид. Об этом пишет сообщество «Тверские своды».

«… в самый разгар цветения сирени посетили Неопалимовское кладбище. И даже в сравнении с прошлой весной - жуткая деградация. На кладбище проник борщевик, и сразу в огромном количестве: и на склоны церковного-кладбищенского холма, и на верхнюю площадку с памятным крестом, и прямо в заросли сирени. Надо сказать, что кусты сирени тут очень старые, и это одна из главных достопримечательностей места - во время цветения горожане приходят сюда массово», - пишут защитники тверской старины.

Пока ещё борщевик свежий, первого года, но в следующем году будут уже и цветочки с семенами, делают вывод эксперты, вспоминая, что в этой части города борщевик появился около 15 лет назад. Скорее всего, его завезли с песком во время строительства ЖК на улице Александра Невского. До сих пор обитал он в болотистой низине и, вовремя не уничтоженный, выбрался на поверхность.

Бармин луг, который находится между кладбищем и Волгой, тоже зарос борщевиком. Кстати, «Тверские своды» напомнили, что когда-то тверскими властями были озвучены планы организовать тут ландшафтный парк. Сейчас они забыты.