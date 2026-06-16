На юного жителя Тверской области завели уголовное дело за продажу счета в банке

Будьте бдительны и не совершайте необдуманных поступков! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Проживающий под Тверью парень откликнулся на предложение подработать в одном из мессенджеров и стал фигурантом уголовного дела. Как сообщила пресс-служба областного УМВД, молодой человек за 12 тыс. рублей продал свой счёт в банке с привязанной картой, пин-кодом и паролем неизвестному.

В полиции пояснили, что тем самым парень предоставил возможность неким лицам «совершать неправомерные операции и использовать карту в мошеннических схемах». Кстати, при этом обещанных денег молодой человек так и не получил.

Заведено уголовное дело по части 3 статьи 187 УК РФ. Молодой человек не стал отпираться и сознался в содеянном. Он находится под подпиской о невыезде.

Областное УМВД предупреждает, что мошенники нередко используют подставных лиц (их называют дроперами) для вывода похищенных у граждан денег, обещая вознаграждение. Однако, это влечет за собой уголовную ответственность. Не совершайте необдуманных поступков, не идите на поводу у аферистов.