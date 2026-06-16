Виталий Королев: В Тверской области 34 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

ЕГЭ на завершающем этапе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 16 июня руководитель Тверской области Виталий Королев поделился в своём канале в "Макс" радостной новостью: в регионе появились первые стобалльники, показавшие наилучшие результаты на ЕГЭ-2026. Причём таких ребят не один или два, а 34.

Шестнадцать выпускников получили заветные 100 баллов ЕГЭ по химии и восемнадцать ребят отлично сдали литературу.

"Ребята, я знаю, сколько сил, бессонных ночей и упорства вы вложили в эту победу. Огромная благодарность вашим учителям и родителям – без их поддержки это было бы невозможно. Мы все вместе верим в вас. Так держать", - обратился к выпускникам Виталий Королев.

Лучшие результат пока показывают выпускники из областной столицы и семи округов - Вышневолоцкого, Лихославльского, Ржевского, Кимрского, Конаковского, Удомельского и Торопецкого.

Напомним, ранее глава региона распорядился выплатить каждому стобалльнику премию - по 100 тысяч рублей за каждый сданный на отлично предмет.