Виталий Королев побывал с рабочим визитом в Старицком округе

Работы сегодня ведутся на очистных сооружениях в Ржеве и Старице. Фото: ПТО.

15 июня глава Тверской области Виталий Королев совершил рабочие поездки сразу в два округа - Ржевский и Старицкий. Там он проинспектировал положение дел на важных инфраструктурных объектах, в том числе проблемных, раздал необходимые поручения, встретился с общественностью.

В Старицком округе Виталий Королев побывал на важнейшем объекте, который сегодня находится в стадии реконструкции, - очистных сооружениях. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, руководитель региона оценил высокую степень готовности работ.

В планах завершить реконструкцию уже в июле 2026 года. После ввода в эксплуатацию новых очистных установок, можно будет закрыть старое очистное сооружение1969 года постройки и значительно улучшить качество очистки воды, поступающей жителям Старицкого округа.