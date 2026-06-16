Виталий Королев: Важные социальные объекты необходимо сдавать вовремя

Виталий Королев побывал в Ржевском округе. Фото: ПТО/Оксана Стрыгина

Важные инфраструктурные объекты, влияющие на жизнь людей, необходимо сдавать вовремя, уделяя этому максимум внимания регионального правительства. Власть, общественность и бизнес также должны уделять особое внимание поддержке семей. А важнейшее направление, требующее качественных изменений, - доступность медицинской помощи, в том числе для жителей отдалённых территорий .

Такие заявления сделал Виталий Королев 15 июня по итогам своей поездки в Ржевский округ. Там руководитель региона встретился с активом «Единой России» и местными лидерами общественного мнения.

Виталий Королев подчеркнул, что пакет демографических мер поддержки в Тверской области не является статичным и регулярно расширяется. В качестве примера он привёл нововведения, принятые в мае и направленные на помощь студенческим и многодетным семьям.

Одновременно с этим, по его словам, в регионе проводится масштабная работа по формированию новых возможностей для трудоустройства. Основная цель этих усилий — мотивировать жителей оставаться работать в своей области и сделать так, чтобы молодое поколение видело своё будущее именно в тверском крае.

Глава региона обозначил, что главным инструментом для достижения этих целей является экономическое развитие. Подтверждением тому стали итоги состоявшегося Петербургского международного экономического форума, где было подписано около 30 соглашений на общую сумму инвестиций порядка 100 млрд рублей.

«Главное, чтобы мы видели результат, чтобы инвесторы не просто пообещали, а сделали», - акцентировал Виталий Королев.

Отдельно глава региона прокомментировал текущую работу в сфере медицины.

«Мы договорились с АНО "Евразия" о том, чтобы мы вместе с ними до сентября приобрели 42 новых машины скорой медицинской помощи. Это полное закрытие потребности области. Ремонтируем целый ряд объектов. Планируем, что значимый импульс будет придан строительству Детской областной клинической больницы. Уже дал поручение, чтобы не реже раза в месяц направляли медицинские бригады с узкими специалистами в населенные пункты, где они востребованы», - сказал Виталий Королев.

Ранее он также поделился планами по ускорению работ по реконструкцией ржевских водоочистных сооружений.