16 июня в Ржев прибудет агитпоезд

Пробудет поезд в Ржеве недолго: с 8:30 утра до 12:00. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 16 июня, в Ржев на станцию Ржев-2 (вокзал Ржев Балтийский) прибудет агитационный поезд в рамках патриотической акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!» (6+).

Поезд представляет собой передвижной музей, который посвящён сохранению исторической памяти. Вагоны - выставочные площадки, рассказывающие о славном боевом прошлом и нынешнем могуществе российской армии.

Как сообщает ржевская окружная администрация, экспозиция освещает ключевые моменты воинской доблести и трудового героизма нашей страны — от подвигов в годы Великой Отечественной войны до достижений современности.

Пробудет поезд в Ржеве недолго: с 8:30 утра до 12:00. Состав будет доступен для посещения всем желающим. Вход свободный, и предварительная запись не требуется.