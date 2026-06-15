Прокуратура и СК разбираются с конфликтом с участием детей в Тверской области

Информацию об инциденте с малолетними проверяют СК и прокуратура. СУ СК РФ по Тверской области

Региональная прокуратура и СУ СК РФ по Тверской области проверяют информацию о конфликте с участием детей, произошедшем 12 июня в Нелидово, в переулке Патриса Лумумбы.

Предположительно, между малолетними детьми (по правовой классификации это дети до 14 лет) и мужчиной произошёл конфликт, в результате которого дети причинили мужчине телесные повреждения.

В результате проверки будут установлены подробности конфликта, в том числе количество принимавших в нём участие детей и степень повреждений, которые получил мужчина, а также будет дана оценка работе органов, ответственных за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.