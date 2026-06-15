Незаконных мигрантов выдворяют из Тверской области

Было пресечено 389 административных правонарушений. Фото: УМВД России по Тверской области

В Тверской области завершился первый этап операции «Нелегал Трафик», проводившийся в первой декаде июня. Сотрудники полиции и другие силовики проверяли места, где живут и трудятся мигранты. Региональное УМВД поделилось итогами проделанной работы.

Сообщается, что всего в Тверской области было пресечено 389 административных правонарушений. Обнаружены 79 иностранцев, находившихся в стране незаконно. Выдворению за пределы РФ подлежат 74 иностранных гражданина. 80 мигрантов привлекли к ответственности за нарушение режима пребывания в России, 91 человека - за незаконное осуществление трудовой деятельности. Сумма всех штрафов по итогам первого этапа операции «Нелегал Трафик» составила более 579 тыс. рублей.

Не избежали ответственности и работодатели, незаконно допустившие к труду мигрантов. Им грозят штрафы на сумму от 250 тыс. рублей до 1 миллиона рублей.