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НовостиОбщество15 июня 2026 18:07

На тверские ярмарки попала партия небезопасного сыра

Россельхознадзор: некачественный сыр поступил на ярмарки в Тверской области
Василиса ВЕРХОГЛЯДОВА
В сыре были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

В сыре были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Фото: Наталия НЕЧАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Партия некачественного сыра поступила на ярмарки в Тверской, а также Псковской областях. это установили специалисты территориального Управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, в сыре «Сусанинский по-селянски» обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Сотрудники Россельхознадзора предприняли необходимые меры реагирования.

Также сообщается о выявлении партии некачественного кефира 2,5% жирности. Лабораторные анализы показали несоответствие по показателю "дрожжи". Партия была списана.