На тверские ярмарки попала партия небезопасного сыра

Фото: Наталия НЕЧАЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Партия некачественного сыра поступила на ярмарки в Тверской, а также Псковской областях. это установили специалисты территориального Управления Россельхознадзора.
По данным ведомства, в сыре «Сусанинский по-селянски» обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Сотрудники Россельхознадзора предприняли необходимые меры реагирования.
Также сообщается о выявлении партии некачественного кефира 2,5% жирности. Лабораторные анализы показали несоответствие по показателю "дрожжи". Партия была списана.