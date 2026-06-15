На тверские ярмарки попала партия небезопасного сыра

В сыре были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Фото: Наталия НЕЧАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Партия некачественного сыра поступила на ярмарки в Тверской, а также Псковской областях. это установили специалисты территориального Управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, в сыре «Сусанинский по-селянски» обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Сотрудники Россельхознадзора предприняли необходимые меры реагирования.

Также сообщается о выявлении партии некачественного кефира 2,5% жирности. Лабораторные анализы показали несоответствие по показателю "дрожжи". Партия была списана.