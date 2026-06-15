Виталий Королев поручил осенью запустить в тестовом режиме водозабор в Ржеве

Виталий Королев на объекте. Фото: ПТО.

15 июня Виталий Королев побывал с рабочей поездкой в Ржевском округе. Там он проинспектировал строящийся водозабор.

"Новый водозабор с современной системой водоочистки должны были сдать полтора года назад. Для меня, как юриста по первому образованию, несоблюдение контрактных обязательств вызывает недоумение", - написал глава региона позже в мессенджере "Макс".

Виталий Королев назвал качество водопроводной воды "болью Ржева" и отметил, что затягивание сроков строительства такого важного для цивилизованной жизни объекта недопустимо.

На месте руководитель региона провёл беседу с подрядчиками и поручил региональному Минстрою оказать всяческое содействие тому, чтобы ввести в водозабор в эксплуатацию в тестовом режиме уже ближайшей осенью. Это позволит улучшить качество воды.

"Весной следующего года – сдать объект в эксплуатацию полностью", - обозначил планы Виталий Королев.