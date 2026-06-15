Двух жителей Твери ждёт суд за нападение с битой на водителя из Санкт-Петербурга

Та самая бита. Фото: УМВД России по Тверской области

Полицейские из Калининского района завершили расследование уголовного дела о разбойном нападении с битой на молодого мужчину из Санкт-Петербурга. Обвиняемые - два жителя Твери. Уголовное дело заведено по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой», максимальная санкция - до 10 лет лишения свободы).

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, преступление было совершено в январе этого года. Вечером на 168-м километре трассы М-10 «Россия» (в Калининском округе под Тверью) мужчины, ехавшие на Honda Civic, спровоцировал конфликт с 22-летним петербуржцем, водителем кроссовера EXEED LX. Разъярённые тверичане разбили бейсбольной битой стекло кроссовера, вытащили водителя и избили его и отобрали два мобильных телефона.

Теперь следствие окончено, прокуратура утвердила обвинительное заключение. В ближайшее время материалы дела передадут в суд.