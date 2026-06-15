В Твери представят и обсудят со зрителями спектакль о подростковой травле

В Тверском ТЮЗе зрители смогут обсудить новый спектакль о подростковом буллинге. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Тверском ТЮЗе 2 и 3 июля представят очередную премьеру - спектакля «Лисьи огни» (12+) по мистической драме современной белорусской писательницы и драматурга Влады Ольховской. Причем зрителям еще и дадут возможность обсудить потановку с режиссером и артистами.

Спектакль ставит Фамил Джавадов – выпускник Российского госинститута сценических искусств, постановщик Большого драмтеатра. Эскиз постановки был представлен публике еще в 2024 году на фестивале «ЭХО БДФ Верхневолжье».

В пьесе затрагивается тему подросткового буллинга в школе, причем с точки зрения зачинщиков травли других...

Чтобы поучастовать в обсуждении спектакля, необходимо зарегистрироваться по ссылкам: 2 июля – https://quicktickets.ru/tver-tuz/s2477 и 3 июля – https://quicktickets.ru/tver-tuz/s2478.