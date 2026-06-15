Нетрезвый молодой водитель спровоцировал погоню со стрельбой. Фото: Павел МАКАРОВ.

В ночь на 14 июня патруль ДПС в Удомельском округе обратил внимание на легковушку Chevrolet Cruze. Машина двигалась по грунтовке в около села Алексейково и направлялась прямо навстречу полицейскому экипажу.

Как только водитель заметил патрульный автомобиль, он совершил резкий манёвр разворота и попытался скрыться. Требование инспекторов остановиться нарушитель проигнорировал и лишь увеличил скорость, спровоцировав погоню.

Уходя от преследования водитель превышал скорость и продолжал игнорировать требования остановиться. Инспекторы приняли решение применить табельное оружие. Водителя, как положено, предупредили по громкоговорителю, сделали предупредительный выстрел в воздух и открыли огонь по колёсам машины злоумышленника. Одновременно второй наряд перекрыл дорогу беглецу. Для полной остановки автомобиля потребовалось 10 попаданий в колёса.

Никто из людей не пострадал. Водитель и его пассажир были задержаны. В ходе разбирательства выяснилось, что за рулём находился 22-летний житель Лесного округа, который управлял автомобилем будучи пьяным. Лихач признался, что пустился в бега, так как недавно получил "права" и опасался их лишения за езду в нетрезвом виде.

Составлено пять протоколов за различные нарушения ПДД. Виновника инцидента водворили в комнату для задержанных лиц при отделе полиции, а его автомобиль был эвакуирован на специализированную стоянку.