Владельца заброшенных полей в Лихославльском округе лишили прав на землю

Россельхознадзор использует современные методы проверки для выявления случаев вывода земель из оборота. Фото: https://web.max.ru/-69220947714205.

Владелец земель сельхозназначения под Лихославлем лишился права собственности на 61,63 га полей после того, как превратил их в лесные заросли. Россельхознадзор начал проверку участка возле деревни Холм еще в 2025 году, выдав владельцу предписание привести территорию в порядок.

Мужчина проигнорировал требование, не предпринимая попыток очистить землю от кустарника и сорняков, за что получил штраф. Игнорирование закона привело к тому, что в феврале 2026 года материалы дела отправили в суд.

Суд подтвердил обоснованность иска Министерства имущественных и земельных отношений об изъятии участка. Те