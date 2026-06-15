Прокуратура Лихославля добилась выплаты компенсации дочери погибшего

Государственный обвинитель доказал вину подсудимого в совершении тяжкого преступления. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Лихославльского района обеспечила соблюдение прав потерпевшей стороны в ходе рассмотрения уголовного дела. Суд признал 43-летнего местного жителя виновным в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Установлено, что 3 сентября 2025 года в ходе ссоры с пьяным прохожим осужденный нанес ему множественные удары руками и костылем, ставшие причиной смерти. Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Прокурор также направил в суд иск в интересах несовершеннолетней дочери погибшего, который был удовлетворен: с осужденного взыскан 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда.