Творческий поиск как стратегия: Ирина Жукова о развитии пушкинских проектов ВИЭМ

В ВИЭМ ищут новые подходы к рассказу о творчестве поэта.

Сегодня Всероссийский историко-этнографический музей активно занимается изучением, сохранением и популяризацией пушкинского наследия. Музейщики не ограничиваются традиционными выставками или памятными мероприятиями. Здесь последовательно ищут новые подходы к рассказу о его творчестве.

Так, в 2024 году ВИЭМ организовал выставку «Бабочки Пушкинского детства», созданную совместно с Государственным историко-литературным музеем-заповедником А.С. Пушкина. В том же году посетители смогли увидеть проект «Пушкин. Линия жизни», подготовленный при участии музея-заповедника «Остафьево» - «Русский Парнас».

В 2025 году настоящей сенсацией стала выставка «Промчится год, и с вами снова я…», где был представлен подлинный автограф Александра Пушкина. Проект объединил фонды Музея просвещения «Книжная галерея Вольфсона» и Санкт-Петербургского Пушкинского фонда.

Новым событием нынешнего года стала выставка «Пушкин на все времена», представившая более 40 авторских кукол, посвященных героям и образам пушкинской эпохи.

В экспозиции выставки более 40 авторских кукол.

Но, пожалуй, одним из самых интересных экспериментов этого года можно назвать фестиваль «Здесь был Пушкин!». Команда ВИЭМ предложила зрителям необычный творческий эксперимент, объединив на одной сцене поэзию Пушкина и воспоминания о немс джазовой музыкой. Выступил прекрасный творческий союз актеров КсенииЛавровой-Глинки и Ивана Стебунова и легендарного государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Специально для фестиваля была создана эксклюзивная программа, не имеющая аналогов.О том, как проходил первый фестиваль слова и музыки в Торжке, читайте в материале Tverigrad.ru.

По словам директора ВИЭМ, как и любой фестиваль, он должен расширять свою программу, количество участников, географию, а в перспективе стать частью большого «Пушкинского кольца Верхневолжья» -одного из самых известных литературных маршрутов России.

Фестиваль собрал много гостей.

- Возможно, появятся новые площадки, новые форматы, ведь поэзия Пушкина неисчерпаема, как и наша любовь к ней… Нам, жителям города, очень хорошо помнятся грандиозные Пушкинские праздники поэзии в Торжке, когда приезжали известные деятели культуры и искусства, когда праздник собирал огромную аудиторию. Но это было давно. Очень хотелось возродить эту замечательную традицию и вдохновить всех причастных этой идеей. Тем более, в этом году исполняется 55 лет со дня первого Пушкинского праздника поэзии на новоторжской земле, - подчеркивает Ирина Жукова.

Не менее плодотворной можно назвать деятельность музея и в других направлениях. В последние годы в Торжке были представлены экспозиции из собраний крупнейших музеев страны. ВИЭМ регулярно реализует межмузейные проекты, привлекает ведущих специалистов, исследователей, артистов и творческие коллективы. Такой подход позволяет создавать события федерального уровня даже в небольшом историческом городе.

Результат этой работы заметен уже сегодня. Торжок все чаще становится местом культурного паломничества для любителей литературы, истории и искусства.

О том, как в усадьбе Знаменское-Раёк под Торжком проходит масштабная реставрация, читайте в материале tver.kp.ru: В Тверской области ВИЭМ спасает шедевр архитектора Николая Львова.