Тверские школьники летом сдают нормы ГТО

Площадками для сдачи ГТО стали школьные спортзалы. Фото: администрация города Твери

Центр тестирования ГТО города Твери проводит для школьников тестирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Напомним, Центр тестирования в Твери работает уже десять лет. Он проводит работу с населением разных возрастных групп, а также организует различные физкультурно-спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО.

Этим летом в качестве площадок выбрано несколько школ, как сообщает отдел информации и аналитики администрации Твери.

Одним из мест для сдачи испытаний стала школа № 30. Здесь специалисты Центра провели для 64 воспитанников лагеря дневного пребывания спортивную программу «Мы выбираем ГТО!». В программе - разминка и четыре дисциплины: наклон вперед с гимнастической скамьи, прыжок в длину с места, отжимания и подъем туловища из положения лежа.

Всем в награду вручили сладкие подарки.

На базе школы № 3 для 110 обучающихся лагеря дневного пребывания КСШОР № 2 прошло также тестирование по нормам ГТО. Помимо установленных упражнений комплекса, юные спортсмены показали результаты в челночном беге 3×10 м.

Прием юных спортсменов также ведет школа №52. Ближайшее спортивное событие запланировано на 16 июня. Здесь очередное тестирование ГТО пройдет для воспитанников лагеря дневного пребывания.

Записаться на сдачу нормативов и узнать дополнительную информацию можно в официальной группе Центра ВКонтакте: https://vk.com/tvergto.