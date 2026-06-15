В Госавтоинспекции рассказал о работе мотопатрулей в Тверской области

Михаил Лебедев Фото: Павел МАКАРОВ.

На радио «Комсомольская правда» - Тверь продолжается цикл программ «Тверские дороги безопасности». Это совместный проект с Госавтоинспекцией Тверской области. Дорожные ситуации в регионе, ДТП и их разбор, культура вождения и профилактика аварий. Эти и другие темы вы можете услышать в радиоэфире на частоте 99,3 FM 18+. Гостем очередного выпуска программы «Тверские дороги безопасности» стал Михаил Лебедев, командир отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Тверской области.

Михаил Сергеевич рассказал, что за 5 месяцев этого года в Тверской области было зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов. В этих авариях 3 человека погибли и 49 получили травмы. Анализ аварийности показал, что ДТП с участием мототранспорта происходит чаще всего на территориях населенных пунктов и реже на загородных автодорогах. При этом такие аварии происходят в типичных ситуациях. При маневрах в плотном потоке, при несоблюдении скоростного режима, а также в условиях плохой видимости, например ночью или при неблагоприятной погоде.

Кроме того, значительная доля происшествий связана с выездом на полосу в встречного движения. Михаил Лебедев отметил, что по статистике, в большинстве случаев виновниками таких аварий оказываются сами водители мототранспорта. Среди наиболее распространенных нарушений - превышение скорости, неправильный выбор траектории при маневрировании, несоблюдение дистанции и нарушение правил перестроения. Нередко имеет место и агрессивное вождение в городской среде. Обгон в рискованных зонах, резкие перестроения между потоками.

Михаил Лебедев рассказал, что есть специфика именно тверских дорог, которая провоцирует аварии. Это и узкие загородные трассы, и возможное появление диких животных на проезжей части вблизи лесных массивов. Все это создает дополнительные риски. Мотоциклы, как и машины могут поместить на штрафстоянку. Так, по словам Михаила Лебедева, в период с апреля по май текущего года сотрудниками госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий было задержано и помещено на специализированную стоянку уже свыше 200 единиц мототехники за различные нарушения правил дорожного движения.

Патрулирование на дорогах Тверского региона ведут и сотрудники на мотоциклах. В Верхневолжье несут службу 4 мотогруппы. Они состоят из 2 мотоциклов и 2 патрульных автомобилей. Общая численность сотрудников составляет 20 человек. Мотопатрули несут службу ежедневно и выезжают во все районы Тверской области. Только за минувшие выходные мотопатрулями госавтоинспекции привлечено к ответственности свыше 40 несовершеннолетних водителей мототехники. 11 юных мотолюбителей привлечены к ответственности. В отношении 27 законных представителей составлены административные материалы за передачу права управления лицом заведомо не имеющему такого права. Полностью послушать программу можно на страничке радио "Комсомольская правда"-Тверь.