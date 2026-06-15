Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июня 2026 11:31

Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в городе Нелидово

Ночной пожар на улице Белинского унес жизнь местного жителя, специалисты МЧС предотвратили распространение огня на соседние постройк
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Пожарные не допустили перехода пламени с горящего дома на соседние жилые постройки. Фото: МЧС Тверской области.

Пожарные не допустили перехода пламени с горящего дома на соседние жилые постройки. Фото: МЧС Тверской области.

Сегодня ночью в Нелидово произошел пожар в частном жилом доме на улице Белинского. На место оперативно прибыли отделения 42-й пожарно-спасательной части, которые локализовали возгорание и не дали пламени перекинуться на соседние дома.

В ходе тушения спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Предварительная причина трагедии, установленная дознавателями — неосторожное обращение с огнем при курении.

На месте происшествия работали следователи Нелидовского межрайонного отдела СУ СК РФ по Тверской области. Для установления точных причин гибели и очага возгорания назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.