Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в городе Нелидово

Пожарные не допустили перехода пламени с горящего дома на соседние жилые постройки. Фото: МЧС Тверской области.

Сегодня ночью в Нелидово произошел пожар в частном жилом доме на улице Белинского. На место оперативно прибыли отделения 42-й пожарно-спасательной части, которые локализовали возгорание и не дали пламени перекинуться на соседние дома.

В ходе тушения спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Предварительная причина трагедии, установленная дознавателями — неосторожное обращение с огнем при курении.

На месте происшествия работали следователи Нелидовского межрайонного отдела СУ СК РФ по Тверской области. Для установления точных причин гибели и очага возгорания назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.