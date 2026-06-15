Суд обязал Соцфонд начислить пенсию жителю Западнодвинского района

Мужчина не мог оформить заслуженную пенсию, так как специалисты фонда не посчитали годы его службы в армии и часть трудового пути. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

63-летний житель Западнодвинского района не смог добиться назначения страховой пенсии по старости через отделение Социального фонда РФ. В ведомстве мужчине отказали из-за якобы недостаточного стажа, проигнорировав периоды его работы и прохождения военной службы с 1983 по 1985 годы, а также 21 день трудового стажа в одной из организаций.

Пенсионер обратился за помощью в прокуратуру. Надзорный орган провел проверку, подтвердил правоту заявителя и направил иск в суд.

Требование прокурора обязать фонд включить спорные периоды в страховой стаж было полностью удовлетворено. Исполнение решения суда теперь находится на контроле районной прокуратуры.