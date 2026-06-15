Собственника земли в Некрасовском округе обязали очистить участок от борщевика

Участок сельхозназначения вблизи деревни Залесная, принадлежащий частному лицу, оказался полностью заброшен. Инспекторы Россельхознадзора с помощью современных технологий установили, что территория заросла березами, осинами и соснами высотой до пяти метров.
Кроме того, поле оккупировали сорные травы и инвазивный борщевик Сосновского. Обследование показало, что земля не подвергалась обработке в течение долгого времени: на участке нет следов сенокошения или выпаса скота.
В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ, владелец обязан содержать землю в надлежащем состоянии. Теперь собственнику предстоит очистить территорию от древесно-кустарниковой растительности и сорняков.