Собственника земли в Некрасовском округе обязали очистить участок от борщевика

Инспекторы зафиксировали наличие борщевика Сосновского на участке, который долгое время не использовался в сельхозцелях. Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области.

Участок сельхозназначения вблизи деревни Залесная, принадлежащий частному лицу, оказался полностью заброшен. Инспекторы Россельхознадзора с помощью современных технологий установили, что территория заросла березами, осинами и соснами высотой до пяти метров.

Кроме того, поле оккупировали сорные травы и инвазивный борщевик Сосновского. Обследование показало, что земля не подвергалась обработке в течение долгого времени: на участке нет следов сенокошения или выпаса скота.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ, владелец обязан содержать землю в надлежащем состоянии. Теперь собственнику предстоит очистить территорию от древесно-кустарниковой растительности и сорняков.