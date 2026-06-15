В Тверской области на поддержку поисковиков направят 6,5 млн рублей

Поисковики продолжают нести Вахту Памяти. Фото: ПТО.

По решению главы региона Виталия Королева определены поисковые организации, которым в этом году направят средства из областного бюджета. Речь идет о распределении 6,5 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, эти деньги направят в поддержку деятельности "общественной организации по содействию увековечению памяти погибших при защите Отечества «Исток», научно-историческому военно-патриотическому центру «Подвиг» (объединяет десятки отрядов), Тверскому региональному отделению «Поискового движения России» и общественной организации «Военно-исторический поисковый центр. Память 29 армии» Ржевского округа".

Официально поисковая работа в Тверской области началась с 1988 года, но на самом деле поисковики приступили к делу раньше. Благодаря усилиям поисковых отрядов в Верхневолжье найдены и упокоены останки более 70 тысяч погибших солдат и офицеров Красной Армии.

В 2026 году на территории Тверской области традиционно проходит Вахта памяти. В прошлом году поисковые работы велись на территории всех округов, где в годы Великой Отечественной войны шли сражения. Были захоронены 2083 бойца, из которых 72-м удалось установить имена.

В этом году в Твери был торжественно дан старт Всероссийской Вахте памяти - 2026.

Истории тверских поисковиков о том, что побудило их искать павших солдат, читайте по ссылке далее.