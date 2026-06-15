Инспекция по маломерным судам Тверской области отмечает день образовани

Сотрудники ГИМС осуществляют государственный надзор за использованием маломерных судов и техническим состоянием техники. Фото: МЧС Тверской области.

15 июня личный состав и ветераны ГИМС МЧС по Тверской области празднуют годовщину основания ведомства. Служба укомплектована профессионалами с опытом работы на флоте, которые используют современные технические средства для контроля акваторий региона.

В полномочия инспекторов входит государственная регистрация маломерных судов, аттестация судоводителей и ежедневный мониторинг безопасности на водных объектах. Пропаганда безопасного поведения и профилактика травматизма, особенно среди несовершеннолетних, остаются приоритетными направлениями работы.

С профессиональным праздником коллектив ГИМС поздравило руководство ГУ МЧС России по Тверской области, отметив вклад сотрудников в охрану жизни граждан.