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НовостиОбщество15 июня 2026 9:14

Инспекция по маломерным судам Тверской области отмечает день образовани

15 июня государственная инспекция по маломерным судам подводит итоги своей работы по обеспечению безопасности судоходства и охраны жизни людей на водоемах
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Сотрудники ГИМС осуществляют государственный надзор за использованием маломерных судов и техническим состоянием техники. Фото: МЧС Тверской области.

Сотрудники ГИМС осуществляют государственный надзор за использованием маломерных судов и техническим состоянием техники. Фото: МЧС Тверской области.

15 июня личный состав и ветераны ГИМС МЧС по Тверской области празднуют годовщину основания ведомства. Служба укомплектована профессионалами с опытом работы на флоте, которые используют современные технические средства для контроля акваторий региона.

В полномочия инспекторов входит государственная регистрация маломерных судов, аттестация судоводителей и ежедневный мониторинг безопасности на водных объектах. Пропаганда безопасного поведения и профилактика травматизма, особенно среди несовершеннолетних, остаются приоритетными направлениями работы.

С профессиональным праздником коллектив ГИМС поздравило руководство ГУ МЧС России по Тверской области, отметив вклад сотрудников в охрану жизни граждан.