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НовостиПроисшествия15 июня 2026 7:33

Виталий Королев сообщил о последствиях падения обломков БПЛА в Ржеве

Глава региона Виталий Королев проинформировал о последствиях отражения атаки БПЛА в Ржевском округе, где обломки повредили частный дом
Антон ПАЛЬЧИКОВ
По поручению главы региона организованы восстановительные работы на поврежденном участке жилого дома.

По поручению главы региона организованы восстановительные работы на поврежденном участке жилого дома.

Фото: Павел МАКАРОВ.

В Ржевском округе обломки сбитого беспилотника упали на частный жилой дом, что привело к частичному разрушению стены. Об инциденте сообщил глава региона Виталий Королев в своем канале в MAX.

В момент падения обломков внутри помещения находилась женщина, пострадавших нет. Виталий Королев передал поручение главе муниципалитета организовать восстановительные работы и оказать помощь по ремонту поврежденного жилья.

В настоящее время профильные службы на месте координируют процесс устранения последствий происшествия.