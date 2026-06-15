Виталий Королев сообщил о последствиях падения обломков БПЛА в Ржеве

Фото: Павел МАКАРОВ.
В Ржевском округе обломки сбитого беспилотника упали на частный жилой дом, что привело к частичному разрушению стены. Об инциденте сообщил глава региона Виталий Королев в своем канале в MAX.
В момент падения обломков внутри помещения находилась женщина, пострадавших нет. Виталий Королев передал поручение главе муниципалитета организовать восстановительные работы и оказать помощь по ремонту поврежденного жилья.
В настоящее время профильные службы на месте координируют процесс устранения последствий происшествия.