Виталий Королев сообщил о последствиях падения обломков БПЛА в Ржеве

По поручению главы региона организованы восстановительные работы на поврежденном участке жилого дома. Фото: Павел МАКАРОВ.

В Ржевском округе обломки сбитого беспилотника упали на частный жилой дом, что привело к частичному разрушению стены. Об инциденте сообщил глава региона Виталий Королев в своем канале в MAX.

В момент падения обломков внутри помещения находилась женщина, пострадавших нет. Виталий Королев передал поручение главе муниципалитета организовать восстановительные работы и оказать помощь по ремонту поврежденного жилья.

В настоящее время профильные службы на месте координируют процесс устранения последствий происшествия.