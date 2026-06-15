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НовостиОбщество15 июня 2026 6:41

В Твери начинают новый этап гидравлических испытаний сетей

«Объединенные энергетические системы Тверской области» начинают новый этап проверок коммуникаций в Твери
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Энергетики просят жителей быть внимательными вблизи мест проведения работ.

Энергетики просят жителей быть внимательными вблизи мест проведения работ.

Фото: Павел МАКАРОВ.

ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» информирует о старте масштабной проверки теплотрасс с 16 июня. В ходе испытаний подача горячей воды будет приостановлена, уточнить график отключений для конкретных адресов можно на сайте компании.

Главная просьба к автовладельцам — не оставлять транспорт на крышках тепловых камер, так как это затрудняет работу специалистов. Также жителей просят соблюдать меры безопасности: при появлении воды на асфальте или просадке грунта не приближаться к опасному участку, а сразу звонить диспетчерам по номеру (4822) 78-00-00.