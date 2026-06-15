В Твери начинают новый этап гидравлических испытаний сетей

Энергетики просят жителей быть внимательными вблизи мест проведения работ. Фото: Павел МАКАРОВ.

ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» информирует о старте масштабной проверки теплотрасс с 16 июня. В ходе испытаний подача горячей воды будет приостановлена, уточнить график отключений для конкретных адресов можно на сайте компании.

Главная просьба к автовладельцам — не оставлять транспорт на крышках тепловых камер, так как это затрудняет работу специалистов. Также жителей просят соблюдать меры безопасности: при появлении воды на асфальте или просадке грунта не приближаться к опасному участку, а сразу звонить диспетчерам по номеру (4822) 78-00-00.