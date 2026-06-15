Девять пожаров произошло в Тверской области за сутки

Спасатели продолжают работу в режиме повышенной готовности. Фото: МЧС Тверской области.

За прошедшие сутки на территории Тверской области зафиксировано девять техногенных пожаров. Помимо борьбы с огнем, пожарно-спасательные подразделения один раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.

Также в регионе отмечено частичное нарушение энергоснабжения. Происшествий на воде за последние 24 часа не зарегистрировано, а группа специальных взрывных работ к задачам не привлекалась.

На федеральных трассах ограничений движения не вводилось. В настоящий момент Главное управление МЧС России по Тверской области и все пожарно-спасательные гарнизоны продолжают нести службу в режиме повышенной готовности.