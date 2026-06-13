В Твери юный самокатчик влетел прямо в машину. Фото: городской отдел Управления Госавтоинспекции по Тверской области.

В Твери, на улице Фрунзе, во дворе второго корпуса дома №2 самокатчик врезался в машину. Информацию сообщают в городском отделе Управления по Госавтоинспекции.

10-летний мальчик на электросамокате мощностью 600 ватт ехал прямо и влетел в Hyundai, который поворачивал налево перед самокатом. За рулём автомобиля был 44-летний водитель.

Юного нарушителя с травмами доставили в Тверскую ДОКБ.

В отношении законных представителей юного гражданина составили административный протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу транспорта тому, у кого нет прав. Также об инциденте сообщили в подразделение по делам несовершеннолетних УМВД. Там рассмотрят, как родители исполняют свои права, и нужно ли ставить малька на профилактический учёт.

Электросамокат задержан. Его отвезли на стоянку.

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