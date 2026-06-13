В тверском МЧС сообщили о восстановлении электроснабжения после грозы. Фото: Степан КАМЕНЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области над восстановлением электроснабжения трудились 34 бригады «Тверьэнерго», в составе которых были 79 сотрудников с 34 единицами техники. Причиной отключений света был грозовой фронт с шквалистым ветром порывами до 15 метров в секунды. Вечером 13 июня в региональном Главном Управлении МЧС сообщили, что электричество появилось в домах жителей Тверской области.

«По состоянию на 19:50 13 июня на территории Тверской области электроснабжение восстановлено. Ремонтно-восстановительные работы проводились силами аварийно-восстановительных бригад ПАО “Россети” – “Тверьэнерго”», – пишут в пресс-группе ГУ МЧС по Тверской области.

Днём информация об отключениях электричества поступила в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Тверской области. Обстановку контролировали в регионального Министерстве по чрезвычайным ситуациям

Напомним, что в Ржевском округе из-за разгула стихии и поваленных деревьев у части жителей пропали свет и вода.