Россельхознадзор нашел фальсификат в соцучреждениях Тверской области

Исследования образцов продукции проводились на базе Тверской испытательной лаборатории. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Инспекторы Россельхознадзора проверили качество молочных продуктов, поставляемых в соцучреждения Тверской области. Лабораторные анализы выявили серьезные нарушения регламентов.

В твороге 9% жирности от «Внуковского масло-жирового комбината» (Московская область) и «Фабрики Упаковки» (Нижегородская область) обнаружена микробная трансглутаминаза, использование которой запрещено. В твороге подмосковного производителя также нашли растительные жиры. Кроме того, в ультрапастеризованном молоке 3,2% от маслосырзавода «Славянский» (Краснодарский край) эксперты подтвердили наличие растительных масел и сухого молока, что недопустимо по нормативам.

Ведомство потребовало от поставщиков и производителей немедленно изъять опасную продукцию из оборота. В адрес компаний направлены официальные предостережения о недопустимости подобных нарушений.