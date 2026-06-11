Новую Бежецкую больницу поставили на кадастровый учет

Всего за 2020–2025 годы тверской Росреестр поставил на кадастровый учет порядка 30 социально значимых объектов. Фото: Росреестр Тверской области.

Управление Росреестра по Тверской области зарегистрировало семиэтажное здание площадью более 18 тысяч кв. м в Бежецке. Спецслужбы оформили объект в ускоренном режиме за 1–2 рабочих дня.

Больница с 10 лифтами и 4 подъемниками спроектирована с полным набором отделений: от реанимации на 6 мест до профильных стационаров (терапия, хирургия, сосудистый центр) и лабораторий. Ранее на учет были поставлены 6 медцентров в Твери, Торжке, Кимрах, Старице и Мокшино.

Всего с 2020 по 2025 годы ведомство оформило около 30 школ, спортивных и медицинских учреждений. Новый центр в Бежецке обеспечит качественной помощью 30,5 тысячи человек, включая жителей восьми соседних муниципальных округов.