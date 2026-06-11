Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июня 2026 13:41

В Твери пьяная гостья из Москвы повредила четыре автомобиля ключом

Следователи Заволжского отдела полиции возбудили уголовные дела в отношении 39-летней женщины, намеренно поцарапавшей чужие машины
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленница наносила повреждения припаркованным машинам. Видео: МВД Тверской области.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленница наносила повреждения припаркованным машинам. Видео: МВД Тверской области.

В Заволжском районе Твери расследуют серию умышленных повреждений имущества. По данным следствия, 39-летняя жительница Москвы, находясь в гостях у родственников в состоянии алкогольного опьянения, ночью поцарапала металлическим ключом четыре припаркованных во дворе автомобиля.

В Твери пьяная гостья из Москвы повредила четыре автомобиля ключом

Видео: МВД Тверской области.

Действия злоумышленницы попали на камеры видеонаблюдения, благодаря чему сотрудники полиции оперативно установили её личность и задержали. Женщина признала свою вину. В отношении нее возбуждено четыре уголовных дела.

Сумма ущерба для каждого из автовладельцев составила от 35 до 69 тысяч рублей, а общий размер материальных потерь превысил 185 тысяч рублей. Теперь подозреваемой предстоит возместить расходы на ремонт кузовных деталей машин.