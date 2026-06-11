Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленница наносила повреждения припаркованным машинам. Видео: МВД Тверской области.

В Заволжском районе Твери расследуют серию умышленных повреждений имущества. По данным следствия, 39-летняя жительница Москвы, находясь в гостях у родственников в состоянии алкогольного опьянения, ночью поцарапала металлическим ключом четыре припаркованных во дворе автомобиля.

В Твери пьяная гостья из Москвы повредила четыре автомобиля ключом Видео: МВД Тверской области.

Действия злоумышленницы попали на камеры видеонаблюдения, благодаря чему сотрудники полиции оперативно установили её личность и задержали. Женщина признала свою вину. В отношении нее возбуждено четыре уголовных дела.

Сумма ущерба для каждого из автовладельцев составила от 35 до 69 тысяч рублей, а общий размер материальных потерь превысил 185 тысяч рублей. Теперь подозреваемой предстоит возместить расходы на ремонт кузовных деталей машин.