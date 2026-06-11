Благотворительная акция «Свеча памяти» стартовала в Тверской области

Интерактивная «Карта памяти» позволяет пользователям отследить количество участников акции из Тверской области. Фото: ПТО.

Ежегодная акция «Свеча памяти» проходит в Тверской области в онлайн-формате, предлагая горожанам почтить память 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.

Участники проекта могут зажечь виртуальную свечу на сайте деньпамяти.рф, а также поддержать ветеранов, сделав пожертвование на платформе. Центральным элементом акции стал раздел «22 июня в историях», который представляет собой путь по «фронтовой дороге».

Каждая точка маршрута — это отдельное видео с личными воспоминаниями участников тех событий: блокадников, фронтовиков, тружеников тыла и узников лагерей. Акция продлится до 22 июня, позволяя всем желающим прикоснуться к живой истории.