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НовостиОбщество11 июня 2026 13:10

Благотворительная акция «Свеча памяти» стартовала в Тверской области

Всероссийская онлайн-акция призывает жителей региона почтить память погибших и оказать посильную помощь ветеранам Великой Отечественной войны
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Интерактивная «Карта памяти» позволяет пользователям отследить количество участников акции из Тверской области.

Интерактивная «Карта памяти» позволяет пользователям отследить количество участников акции из Тверской области.

Фото: ПТО.

Ежегодная акция «Свеча памяти» проходит в Тверской области в онлайн-формате, предлагая горожанам почтить память 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.

Участники проекта могут зажечь виртуальную свечу на сайте деньпамяти.рф, а также поддержать ветеранов, сделав пожертвование на платформе. Центральным элементом акции стал раздел «22 июня в историях», который представляет собой путь по «фронтовой дороге».

Каждая точка маршрута — это отдельное видео с личными воспоминаниями участников тех событий: блокадников, фронтовиков, тружеников тыла и узников лагерей. Акция продлится до 22 июня, позволяя всем желающим прикоснуться к живой истории.