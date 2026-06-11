Синоптики прогнозируют резкое изменение погоды в Тверской области

После знойных праздничных дней в регион придет холодный атмосферный фронт. Фото: Павел МАКАРОВ.

11 и 12 июня в Тверской области сохранится жаркая погода с температурой до +30°С. Однако уже в субботу, 13 июня, через Верхневолжье пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет ливни, град и шквалистый ветер до 17 м/с.

Как сообщает tvernews.ru, перелом в погоде станет ощутимым: в субботу днем столбики термометров опустятся до +25°C, а в воскресенье — до +21°C. С началом новой рабочей недели похолодание продолжится, температура днем не превысит +20°C, при этом интенсивность осадков возрастет.

Специалисты предупреждают об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются при смене атмосферных потоков.