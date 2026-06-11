В Торжке пройдет фестиваль «Новоторжская крепость»

На праздник приедут реконструкторы из разных городов России. Фото: пресс-служба ВИЭМ

12 и 13 июня 2026 года Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке приглашает жителей и гостей Тверской области совершить путешествие в прошлое. К Дню России на территории Новоторжского кремля состоится масштабный Фестиваль средневековой истории и культуры «Новоторжская крепость» (6+). Его главной задачей организаторы называют сохранение исторической памяти и развития малых исторических городов нашей страны.

Фестиваль станет одним из ярких культурных и туристических событий лета,

В течение двух дней Новоторжский кремль будет ареной для зрелищных сражений, музыкальных выступлений и аутентичных мастер-классов. На фестиваль съедутся клубы исторической реконструкции из разных городов России.

Праздник начнется 12 июня в 14:00 с торжественного парада участников.

Реконструктор Валерий Цыков подготовил лекцию, посвященную военной истории Торжка и присвоению ему почетного звания «Город воинской доблести».

Как сообщает пресс-служба ВИЭМ, гостей ждет эклектичное музыкальное сопровождение: от мощного выступления тверской арт-рок группы «Архиоптерикс» до уютного «Бардовского часа» с авторскими балладами о Средневековье.

На поле Кремля пройдут зрелищные массовые бои - бугурты и средневековые силовые игры. Они начнутся в 18:00.

12 июня, в рамках Всероссийской акции «Родиной горжусь», вход для семей участников СВО и многодетных матерей — свободный.

Второй фестивальный день, 13 июня, порадует гурманов и любителей интерактива. В 13:30 стартует уникальный кулинарный конкурс средневековой кухни, где участники воссоздадут старинные походные рецепты. Спортивную часть продолжат лучный и арбалетный турниры, исторические маневры - Living History и напряженный фехтовальный турнир в формате 1х1.

Завершится фестиваль вечером. В 19:30 состоится награждение победителей.

На протяжении всего праздника для гостей всех возрастов будут работать ремесленные и развлекательные зоны. Парни смогут испытать себя в лучно-арбалетном тире, освоить азы кузнечного дела. Традиционное для Торжка развлечение - чеканка памятной монеты. А девушек будут учить старинному плетению и созданию традиционных кукол.