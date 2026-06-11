Виталий Королев добился поддержки по включению Твери в Золотое кольцо

Предложение поддержано 10 июня на площадке международного форума в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Фото: ПТО.

Тверская область продолжает укреплять позиции на туристической карте страны: 10 июня федеральные власти поддержали предложение Виталия Королева сделать Тверь участником национального маршрута «Золотое кольцо». Выступая на VI Международном форуме «Путешествуй!», глава региона отметил, что недавнее включение Кашина и Калязина в этот список уже привело к росту турпотока.

«Тверская область в 2025 году приняла порядка 3 миллионов туристов, в этом году ожидаем увеличения их количества. Очень значимо включение Кашина и Калязина в маршрут «Золотое кольцо». Это важное событие для нас – города уже обрели новое дыхание, появились новые музеи, разнообразные точки притяжения», – отметил Виталий Королев.

Помимо обсуждения статуса Твери, Виталий Королев ознакомил делегацию из Китая с культурным наследием региона и осмотрел стенд с изделиями народных промыслов. На площадках форума, который продлится до 14 июня, эксперты обсуждают развитие речного и железнодорожного туризма, что должно превратить путешествия по историческим местам Верхневолжья в доступный и популярный продукт.