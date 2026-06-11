Тверские хирурги удалили пациентке гигантскую воздушную полость из легкого

Врачи Городской клинической больницы №6 применили высокотехнологичный метод селективной интубации для спасения легкого. Фото: ГКБ №6, Тверь.

Врачи Городской клинической больницы №6 успешно провели операцию по удалению гигантской буллы из левого легкого 57-летней пациентки. Данная патология представляла собой воздушную полость, образовавшуюся в результате разрушения альвеолярных перегородок и не участвующую в газообмене.

Как сообщает tver.aif.ru, успешная малоинвазивная резекция потребовала особого подхода из-за анатомических особенностей пациентки — микрогнатии и ретрогнатии, которые затрудняли проведение анестезии.

Для безопасности врачи применили метод селективной интубации бронхов под общим наркозом. Этот подход позволил изолировать левое легкое и провести удаление образования без вскрытия грудной клетки, что значительно снизило травматичность процедуры и ускорило восстановление организма.