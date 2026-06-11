Автобусы Тверской области изменят расписание в связи с празднованием Дня России

С 12 по 14 июня пассажирам общественного транспорта рекомендуется заранее сверяться с расписанием в мобильном приложении «Волга». Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В период празднования Дня России перевозчик «Транспорт Верхневолжья» корректирует работу автобусов. В Твери и Калининском округе, а также на городских маршрутах Ржевского, Зубцовского, Кимрского и Конаковского округов с 12 по 14 июня транспорт будет ходить по графику выходного дня.

Исключение составят пригородные маршруты в Кимрском, Ржевском, Зубцовском, Старицком и Конаковском округах: там 12 июня автобусы продолжат работать по расписанию рабочего дня, а 13 и 14 июня — по выходному графику.

С 15 июня во всех указанных муниципалитетах движение вернется в привычный режим. Уточнить актуальное расписание и задать вопросы пассажиры могут по телефону горячей линии 8-800-350-00-99, а также через приложение «Волга» и сайт tvercard.ru.